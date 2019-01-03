Сознание человека можно будет скопировать в искусственный интеллект

О возможности закодировать импульсы головного мозга для создания нового искусственного интеллекта заявляют учёные из Кембриджа, Японии и Кореи.

Исследователи из Корейского передового института науки и технологии (KAIST), Кембриджского университета, Японского национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) и Google DeepMind утверждают, что наше понимание того, как люди принимают интеллектуальные решения, достигло той точки, что всё это можно закодировать в биты и перенести в искусственный интеллект. По их словам, интеллект роботов может быть значительно улучшен путём загрузки в него цифровой копии реальных процессов, которые человеческий мозг использует, когда мы принимаем решения в нашей повседневной жизни. Повлияет ли это на самосознание робота? Получится ли таким образом «воскресить» почившего возлюбленного? Обо всё по порядку.

Применяя нейробиологию в робототехнике, профессор Санг Ван Ли из отдела биоинженерии и мозговой инженерии в KAIST и профессор Бен Сеймур из университета Кембриджа и NICT предложили случай, в котором интеллект робота должен разрабатываться на основе принципов работы человеческого мозга. Они утверждают, что интеллект робота может быстро и легко создать с нуля, копировав мозговые процессы у отдельно взятого человека, закодировав их в биты загрузив на виртуальный носитель. По факту подобная операция будет являться копированием сознания человека, поскольку робот будет иметь доступ ко всем шаблонам когнитивных способностей одного конкретного индивида, а может даже и нескольких.

На иллюстрации выше показана схема главных принципов работы мозга человека, которую учёные уже разработали, и основываясь на ней нейродатчики будут записывать работу мозга на виртуальный носитель. Единственной трудностью, которая всё ещё озадачивает учёных, является система, ответственная за болевые ощущения и эмоциональность. «Сейчас мы активно занимаемся пробным моделированием виртуального человеческого мозга, чтобы выяснить, как он взаимодействует с миром в реальной жизни. Цель наша - проверить, вызывают ли различные аномалии в этих моделях определенные нарушения», - пояснил профессор Сеймур. «Например, если бы мы могли воспроизвести тревожное поведение или обсессивно-компульсивное расстройство у робота, мы могли бы тогда предсказать, что нам нужно сделать, чтобы лечить его у людей».

Команда также заявила, что данное исследование может стать первым шагом к созданию робота, который будет обладать уникальным сознанием и сможет полноценно жить в человеческом социуме как его неотъемлемая часть. В будущих обществах, в которых люди и роботы бы жили и работали друг с другом, способность сотрудничать и сопереживать роботам может быть намного выше, если мы будем знать, что они думают и чувствуют как мы. «Может показаться, что наличие роботов с человеческими чертами небольшой импульсивности или чрезмерной осторожности было бы вредом, но эти черты - неизбежный побочный продукт человеческого интеллекта, и именно это делает нас теми, кем мы являемся», - подытоживает профессор Сеймур.

К сожалению, в современном научном мире, где балом правят боящиеся неизбежного прогресса этики, развитие подобной технологии как минимум будет тормозиться по различным этическим причинам. Однако, здесь важно понимать, что главным критерием человеческого прогресса являются в первую очередь изменения в самом человеке, а не только в окружающем его мире.