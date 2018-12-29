Учёные нашли связь между зарплатой и развитием степени инвалидности у человека

Исследование позволит снизить вероятность появления рассеянного склероза.

По данным новых исследований канадских учёных, уровень зарплаты связан с риском прогрессирования инвалидности у пациентов с рассеянным склерозом. Учёные нашли эту связь благодаря сравнению данных о состоянии здоровья человека по нескольким показателям социально-экономического статуса и обнаружили, что между социально-экономическим уровнем жизни и развитием степени инвалидности есть, вероятно, важная связь.

«Это первое в своем роде исследование», – говорит Хелен Тремлетт, профессор кафедры неврологии. «Здесь мы смогли показать взаимосвязь между социально-экономическим статусом и последующим риском прогрессирования инвалидности».

Рассеянный склероз – это хроническое воспалительное заболевание, которое возникает, когда иммунная система организма атакует миелин, жирный материал, который изолирует нейроны для быстрой передачи электрических сигналов, что способствует ухудшению физических способностей человека (проблемы со зрением, мышечную слабость, трудности с равновесием и координацией).

Исследователи не рассматривали конкретные факторы, которые могли бы объяснить связь между более низким социально-экономическим статусом и более высоким риском прогрессирования инвалидности, но они предполагают, что могут быть задействованы модифицируемые факторы образа жизни, такие как диета и физические упражнения.