Ученые подтвердили подлинность Туринской плащаницы

Для подтверждения подлинности реликвии проводились специальные исследования с имитацией распятия.

Ученые из США решили проверить подлинности главной христианской реликвии – Туринской плащаницы. Она представляет собой льняное полотно длиной 4 метра. По преданию, им обернули тело Иисуса Христа после распятия. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого применили специальную технологию.

Для эксперимента были привлечены добровольцы, параметры тела которых были схожи с пропорциями отпечатка тела на плащанице. Экспертами был воссоздан процесс распятия, в ходе которого некоторые детали его были опущены из-за морально-этических норм. Участников эксперимента размещали на кресте без применения истязания. После этого их тело оборачивали льняной тканью.

Вместо крови для эксперимента использовали воду для получения следов на ткани. В результате полученные отпечатки совпали с теми, которые присутствуют на Туринской плащанице. Тем самым ученые подтвердили, что реликвия – это подлинник.

О результатах эксперимента заявил ученый Джон Джексон. В 1978 году он изучал подлинную реликвию на протяжении недели.