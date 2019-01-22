"Живородящие слизни-пиявки": Японские генетики вывели новую агрессивную форму жизни

Новое биологическое оружие может быть пущено против России в случае военного конфликта, - сообщил анонимный источник в Японии. По его словам, учёные из страны восходящего солнца как никто другой продвинулись в генетике и готовы представить миру новое страшное открытие.

Япония – очень специфичная страна. Имевшая некогда планы на мировое господство Империя была очень жёстко подавлена под конец Второй мировой американским ядерным вмешательством. Страшная трагедия и последовавший за ней договор о капитуляции вынудил Японию отказаться от большей части армии, ядерных разработок и серьёзного вооружения.

Однако же, являющаяся неофициальным вассалом США маленькая островная держава вскоре заиграла новыми красками, став прибежищем новейших инновационных технологий, зачастую не имеющих аналогов в мире.

Япония долгое время держала пальму первенства в робототехнике и высоких технологиях. Но в последнее время стало известно о биологических разработках, долгое время державшихся в секрете.

Ограниченная договором о капитуляции по вооружению, Япония налегла на био-оружие. Анонимный источник сообщил, что учёные активно заняты экспериментами с новыми формами жизни. Используя геномы имеющихся на Земле представителей фауны и методы генной модификации, специалисты вывели новый вид слизня, обладающий невероятными способностями.

Новая форма жизни, живущая преимущественно в жидкой среде, способна перемещаться с завидной скоростью и питаться за счёт паразитирования на других организмах, например, рыбах. Присосавшаяся к донору особь, являющаяся гермафродитом, очень быстро набирает массу и вскоре «разрывается» изнутри, выпуская наружу сотни новых особей.

Новый организм способен очень быстро размножаться и более того – поедать себе подобных. Будучи выпущенными в любой водоём, живородящие слизни способны довольно быстро очистить его от любых проявлений жизни и создать «кипящий бульон» мечущихся, поедающих друг друга тварей – рождающих новых слизней.

По словам источника, учёные пока не нашли способ ограничить «деятельность» новой формы жизни, а также только собираются вывести её сухопутный аналог. Насколько бы несерьёзным не выглядел этот эксперимент, специалист уверен, уже в ближайшем будущем он сможет нанести с серьёзный вред экологии и фауне в любом регионе планеты, а возможно, и представлять опасность для людей.

Эксперт предположил, что полигоном «боевых» испытаний для нового оружия могут стать российские Курилы, окружённые водой.