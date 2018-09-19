Канадские ученые выяснили, как неожиданность влияет на удовольствие от музыки

Канадские ученые с помощью фМРТ-эксперимента показали, что музыкальные произведения способны вызывать «ошибку предсказанной награды» — активность прилежащего ядра, которая возникает, когда получение вознаграждения оказывается для человека неожиданным. Для этого ученые использовали хоралы Баха, которые с разной вероятностью кончались либо гармонично, либо в диссонансе.

Система вознаграждения тесно связана с обучением с подкреплением таким образом, что успешное обучение приводит к получению награды, а ошибка — к получению наказания. Оценить реакцию на получение вознаграждения в сравнении с ожиданием (также такая реакция известна как «ошибка предсказанной награды» или reward prediction error) можно, изучив активность прилежащего ядра — структуры мозга, которая получает проекции дофаминергических нейронов.

В своем эксперименте авторы работы просили добровольцев (всего в исследовании поучаствовали 23 человека) выбирать синий и желтый цвета. После этого с одинаковой вероятностью включался хорал Баха определенно тембра. Через несколько секунд участникам предлагалось выбрать направление — право или лево — после чего с определенной вероятностью звучало либо гармоничное окончание произведения, либо окончание в диссонансе (каждая нота была ниже или выше оригинала). Поведенческий тест, проведенный до начала фМРТ-эксперимента, показал, что больше участники предпочитают гармоничные окончания произведений.

Ученые выяснили, что неожиданно приятные для участников окончания произведений (то есть те, которые появляются с вероятностью, не соответствующей той, которую они ожидали) активируют прилежащее ядро сильнее. Более того, повышенная активация прилежащего ядра в этой ситуации приводила к тому, что участники стали лучше выбирать те цвета и направления, которые приводили к появлению гармоничного окончания музыкальных произведений.

Авторы работы пришли к выводу, что музыка как стимул, влияющий на систему вознаграждения головного мозга, работает таким же образом, как и другие, биологические стимулы: к примеру, еда, вода и секс. В будущем это исследование может помочь подробнее изучить роль эстетического удовольствия в процессе не только работы системы вознаграждения, но и связанного с ним обучения с подкреплением, и даже разработать специальные терапевтические и педагогические методики.