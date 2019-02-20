Зубы кальмара спасут Землю от загрязнения пластиком

Выведение бактерий, которые помогают формировать зубы в присосках щупалец кальмаров, поможет раз и навсегда решить проблему опасного для экологии пластика.

Пластик разрушает океаны, отравляя животных и загрязняя морскую среду, но ученые считают, что моря уже сам предоставили нам решение данной проблемы - щупальца кальмара, а точнее зубы в присосках этих щупалец. Кальмары выработали сложные белки в полостях присосок, которые выстилают их щупальца. Белки используются для создания кольцевых зубов кальмара, колючего круга биополимерного материала внутри присосок, который позволяет животным захватывать добычу.

Ученые из Университета Пенсильвании Абдон Пена-Франчес и Мелик Демирель считают, что синтетический белок можно было бы разработать в качестве многообещающей биоразлагаемой замены пластмасс. К счастью, это не означает истребление невинных моллюсков. В исследовании команда описала, как бактерии, такие как кишечная палочка, могут быть генетически модифицированы, чтобы потенциально производить промышленные количества специальных белков, которые, подобно зубам кальмара, будут очень гибкими, выносливыми и экологически чистыми.

Уникальные молекулярные свойства материала проистекают из составляющих белков, которые отталкивают друг друга. Это разделение создаёт сложные молекулярные структуры, которые варьируются от упорядоченно плоских пластин до запутанных материалов. Из-за своей универсальности синтетический полимер может быть интегрирован в текстиль, благодаря чему меньше синтетических волокон попадёт в стиральную машину, которая является удивительно большим источником загрязнения пластика в океане.

По словам команды, его также можно использовать для создания защитных плёнок или покрытий, которые можно носить для защиты во время химической и биологической войны. «Белки кальмара могут быть использованы для производства материалов следующего поколения для целого ряда областей, включая энергетику и биомедицину, а также для сектора безопасности и обороны», - сказал Демирель.