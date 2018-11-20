Перевод с кошачьего: шведские ученые намерены расшифровать мяуканье

Известно, что дикие коты с возрастом перестают мяукать, поскольку им больше не нужно привлекать внимание матери. Однако домашние кошки "разговаривают" с человеком постоянно. Эксперты решили выяснить, что именно они говорят.

По словам ученых, представители домашних котов издают не просто мяуканье. Звуки можно отличить друг от друга при разных обстоятельствах. Специалисты уверены, что многие хозяева мечтают понимать своих питомцев, поэтому перевод с кошачьего станет очень популярным и придется как нельзя кстати.

Шведские ученые намерены действовать следующим образом. Они будут записывать звуки, которые издают кошки. Причем для эксперимента уже выбраны 50 особей, которые проживают в разных местах. Лингвисты хотят выяснить, как животные могут демонстрировать свое настроение в звуках. В частности, эксперты полагают, что среди мяуканья можно распознать дружелюбие, радость, игривость, голод, раздражение и так далее.

Специалисты уверены, что коты способны менять интонации и звучание намеренно, чтобы дать понять хозяевам свои мысли. Это единственный доступный для них способ. Поэтому если бы люди действительно научились расшифровывать язык домашних любимцев, взаимодействие стало бы куда интереснее. Кроме того, лингвисты хотят выяснить, есть ли у кошек свои акценты и диалекты в зависимости от места проживания. По предварительным данным, завершить перевод они намерены уже через пять лет.