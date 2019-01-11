Ученые обвинили YouTube в увеличении популярности теории о плоской Земле

Сегодня, 16:22 \\ Наука

Видеохостинг также обвинили в распространении других лжетоерий и антинаучных идей.

YouTube с каждым годом набирает популярность среди пользователей Сети. Однако данная тенденция не радует научное сообщество, так как хостинг распространяет множество теорий, которые не поддаются здравому смыслу. Одна из таких ложных идей – «плоская Земля». Американские исследователи решили посетить сбор плоскоземельщиков. Они опросили 30 добровольцев, 29 из которых сообщили, что узнали о данной теории именно через YouTube.

Ученые рассказали, что рост такой тенденции обоснован излишней доверчивостью людей, которые воспринимают информацию из видео за истину. Этим обусловлен рост появления роликов с теориями заговоров и популяризацией антинаучных идей, к примеру, рекламы чудодейственных средств.

Руководство видеохостинга сообщило, что работа по сокращению контента с лживой информацией будет проводиться постепенно. Исследователи обвинили YouTube в том, что площадка допускает публикацию видео с абсолютно лживой информацией. Ученые призвали создателей контента к созданию роликов с разоблачением теории, в которую верят плоскоземельщики.

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