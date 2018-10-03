Биологи создали оптическое устройство, способное обнаружить жизнь на Марсе

Сегодня, 14:11 \\ Наука

Прибор способен распознавать живые организмы за тысячи километров.

Команда ученых из Нидерландов создала оптический прибор, который способен распознавать растения на расстоянии в тысячи километров. Разработка стала плодом многолетних исследований. Рабочий прототип устройства называют спектрополяриметром. Ему присвоено рабочее название TreePol.

Работа устройства основана на фиксации света, который отражают растения. Этот процесс отражения разработчики называют феноменом молекулярной ориентации.

Создатель TreePol Лукас Пэтти начал свои исследования в 2015 году. Изначально он применял свою разработку в лабораторных условиях для наблюдения за светом, который отражают листья комнатных растений. В дальнейшем биолог опробовал прибор на открытой местности и получил положительный результат. С годами он усовершенствовал TreePol, который теперь способен обнаруживать представителей флоры с огромных расстояний.

При дальнейших исследованиях прибора выяснилось, что он способен кроме растений обнаруживать практически все живые организмы. Создатели спектрополяриметра уверены, что более усовершенствованная его версия поможет в изучении наличия жизни на других планетах, в частности на Марсе. По задумке ученых, прибор сможет фиксировать живые организмы, например, находясь на орбите планеты.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Непорочно зачавшую рыбу обнаружили ученые

 Ученые обнаружили в Шотландии непорочно зачавшую рыбу. Самку трехиглой колюшки назвали Марией. Ученые полагают, что это новая ступень эволюции. Соответствующая статья опубликована в журнале...

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

Антропологи выяснили точный рацион питания неандертальцев, опровергнув популярный миф

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии установили точный рацион питания...

Ребёнок не обманет: Дочь Виктории Бони раскрыла обман матери

Боня водит за нос своих подписчиков и делает всё для того, чтобы дочь не проговорилась.

Учёные создали генератор плазмы с помощью винограда и микроволновки

 Заряженные молекулы попадают в ловушку между ягодами винограда и обильно вырабатывают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ