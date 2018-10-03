Биологи создали оптическое устройство, способное обнаружить жизнь на Марсе

Прибор способен распознавать живые организмы за тысячи километров.

Команда ученых из Нидерландов создала оптический прибор, который способен распознавать растения на расстоянии в тысячи километров. Разработка стала плодом многолетних исследований. Рабочий прототип устройства называют спектрополяриметром. Ему присвоено рабочее название TreePol.

Работа устройства основана на фиксации света, который отражают растения. Этот процесс отражения разработчики называют феноменом молекулярной ориентации.

Создатель TreePol Лукас Пэтти начал свои исследования в 2015 году. Изначально он применял свою разработку в лабораторных условиях для наблюдения за светом, который отражают листья комнатных растений. В дальнейшем биолог опробовал прибор на открытой местности и получил положительный результат. С годами он усовершенствовал TreePol, который теперь способен обнаруживать представителей флоры с огромных расстояний.

При дальнейших исследованиях прибора выяснилось, что он способен кроме растений обнаруживать практически все живые организмы. Создатели спектрополяриметра уверены, что более усовершенствованная его версия поможет в изучении наличия жизни на других планетах, в частности на Марсе. По задумке ученых, прибор сможет фиксировать живые организмы, например, находясь на орбите планеты.