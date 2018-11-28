NASA намерены отправить на спутник Земли не только американских астронавтов, но также необходимые аппараты и роботов. Более того, США обещают совершить не одноразовую поездку, а освоиться на Луне на неопределенное время.

Джим Брайденстайн, глава NASA, сообщил, что для освоения Луны США создаст коалицию стран. План будет реализован ради более подробного изучения спутника. Также, Брайденстайн озвучил твердое намерение США задержаться на Луне на неопределенное время, когда планы по созданию коалиции воплотятся в жизнь.

Кроме астронавтов США отправит на Луну посадочные модули, роботов и луноходы. Как отметили в NASA, на этот раз целью миссии с коалицией будет не просто оставить флаг США на Луне, а «прибыть на постоянной основе». Брайденстайн отметил, что Луна представляет сейчас особую ценность для всех в мире, поскольку там имеются природные ресурсы. Их можно использовать в самых разных целых. К примеру, Луна богата льдом – его там сотни миллиардов тонн.

Для создания США коалиции по освоению Луны многое зависит от ракет-носителей и космических аппаратов, которые можно было бы использовать несколько раз. Об этом могут позаботиться частные компании, разрабатывающие новые возможности для уже существующего космического оборудования. NASA возлагает большие надежды на помощь частных компаний, чтобы в будущем полеты с Земли на Луну и обратно были легко осуществимы.

Также, важную роль в освоении Луны сыграет Израиль. Сегодня ночью, как сообщает SpaceX, лунный зонд из Израиля «Берешит» отправился в космос к Луне с помощью ракеты-носителя Falcon 9.