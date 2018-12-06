Ученые: Запах пищи влияет на продолжительность жизни
Исследователи выявили как запах еды влияет на протеотсаз.
Ученым уже давно известно, что запах пищи способен вызвать в организме определенные физиологические процессы, к примеру, выделяется слюна. Эти процессы происходят для подготовки ЖКТ к употреблению еды. Однако недавно немецкие ученые выяснили, что запах еды способен влиять на продолжительность жизни.
По словам исследователей, запахи способны влиять на протеостаз – баланс образования и деградации белков в организме.
Ученые проводили исследования на круглых червях. В результате стало известно, что 2 нейрона из 358 относятся к обонятельной системе и причастны к формированию нематодной нервной системы.
В ЖКТ присутствует молекула микроРНК mir-7, которая играет важную роль в процессе нормального протеостаза. Ученые выяснили, что при наличии сбоя в работе этого процесса замедляется обмен веществ, что приводит к сокращению продолжительности жизни червей. Это приводит к выводу, что проблемы с обонянием влекут за собой сокращение жизни.
В дальнейшем ученые планируют провести исследования по выявлению такой взаимосвязи в человеческом организме.