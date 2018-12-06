Ученые: Запах пищи влияет на продолжительность жизни

Сегодня, 11:21 \\ Наука

Исследователи выявили как запах еды влияет на протеотсаз.

Ученым уже давно известно, что запах пищи способен вызвать в организме определенные физиологические процессы, к примеру, выделяется слюна. Эти процессы происходят для подготовки ЖКТ к употреблению еды. Однако недавно немецкие ученые выяснили, что запах еды способен влиять на продолжительность жизни.

По словам исследователей, запахи способны влиять на протеостаз – баланс образования и деградации белков в организме.

Ученые проводили исследования на круглых червях. В результате стало известно, что 2 нейрона из 358 относятся к обонятельной системе и причастны к формированию нематодной нервной системы.

В ЖКТ присутствует молекула микроРНК mir-7, которая играет важную роль в процессе нормального протеостаза. Ученые выяснили, что при наличии сбоя в работе этого процесса замедляется обмен веществ, что приводит к сокращению продолжительности жизни червей. Это приводит к выводу, что проблемы с обонянием влекут за собой сокращение жизни.

В дальнейшем ученые планируют провести исследования по выявлению такой взаимосвязи в человеческом организме.

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