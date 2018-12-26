Ученые обнаружили гены алкоголизма и табачной зависимости

Сегодня, 08:42 \\ Наука

По версии исследователей, зависимости обусловлены наличием мутации в генах.

Ученые из Норвегии обнаружили около 560 мутаций в человеческих генах, которые способны вызывать алкогольную или табачную зависимость, а иногда и оба пристрастия одновременно. Для этого они изучили изменения в ДНК примерно 1,2 миллиона добровольцев из Норвегии. Мутации в геноме норвежцев сопоставляли с тем, как часто они употребляют алкоголь и табак и когда у них появились вредные привычки.

В результате ученые выяснили, что к зависимостям от спиртного и курения причастны гены ADH1B и CYP2A6, которым ранее уже присвоили название «гены алкоголизма и курения». Исследователи выяснили, что кроме этих двух участков ДНК в геноме имеются еще масса других, которые ранее не связывали с пристрастиями.

По словам ученых, дополнительно было выявлено около 150 мелких мутаций в ДНК, которые способствуют развитию как никотиновой, так и алкогольной зависимости одновременно. К числу фактора риска, к примеру, причислили ген DRD2, который отвечает за работу центра удовольствия в мозге.

В дальнейшем исследователи выделить из выявленных мутаций самые важные в плане влияния на развитие вредных привычек. Это поможет выявить их значимость в появлении зависимостей.

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