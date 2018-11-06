Ученые: Через 5 лет ядерной зимы на планете останется только 10 процентов населения

Сегодня, 16:38 \\ Наука

Ученые уверены, что такую развязку событий могут предотвратить новые технологии и своевременные запасы.

В случае возникновения ядерной войны человечество будет обречено на вымирание. Однако ученые утверждают, что процесс вымирания людей будет обусловлен не только воздействием поражающей силы ракет. После взрывов пепел, газы и пыль перемещаются с радиоактивными частицами и поднимутся в атмосферу. При этом они образует плотный слой, через который солнечный свет не будет должным образом попадать на поверхность нашей планеты. В научном сообществе это состояние именуют ядерной зимой.

По оценкам экспертов, после пяти лет такого состояния выживет лишь 10 процентов населения. Спасти человечество смогут продукты питания, которые можно выращивать без доступа солнечного света.

Перспективным в этом плане станет мировой океан. Существуют водоросли, которые способны произрастать даже при минимальном количестве света. Эти растения также обеспечат выживание некоторых видов рыб.

Не менее важным исследователи считают выращивание питательных бактерий. Эти микроорганизмы размножаются поглощая метан. В дальнейшем их можно перерабатывать в белые кристаллы, которые пригодны для употребления пищу.

Ученые призвали ядерные державы не допустить наступления обстановки, в которой человечество будет вынуждено бороться за выживание.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Непорочно зачавшую рыбу обнаружили ученые

 Ученые обнаружили в Шотландии непорочно зачавшую рыбу. Самку треихглой колюшки назвали Марией. Ученые полагают, что это новая ступень эволюции. Соответствующая статья опубликована в журнале...

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

Антропологи выяснили точный рацион питания неандертальцев, опровергнув популярный миф

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии установили точный рацион питания...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

Учёные создали генератор плазмы с помощью винограда и микроволновки

 Заряженные молекулы попадают в ловушку между ягодами винограда и обильно вырабатывают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ