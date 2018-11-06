Ученые: Через 5 лет ядерной зимы на планете останется только 10 процентов населения

Ученые уверены, что такую развязку событий могут предотвратить новые технологии и своевременные запасы.

В случае возникновения ядерной войны человечество будет обречено на вымирание. Однако ученые утверждают, что процесс вымирания людей будет обусловлен не только воздействием поражающей силы ракет. После взрывов пепел, газы и пыль перемещаются с радиоактивными частицами и поднимутся в атмосферу. При этом они образует плотный слой, через который солнечный свет не будет должным образом попадать на поверхность нашей планеты. В научном сообществе это состояние именуют ядерной зимой.

По оценкам экспертов, после пяти лет такого состояния выживет лишь 10 процентов населения. Спасти человечество смогут продукты питания, которые можно выращивать без доступа солнечного света.

Перспективным в этом плане станет мировой океан. Существуют водоросли, которые способны произрастать даже при минимальном количестве света. Эти растения также обеспечат выживание некоторых видов рыб.

Не менее важным исследователи считают выращивание питательных бактерий. Эти микроорганизмы размножаются поглощая метан. В дальнейшем их можно перерабатывать в белые кристаллы, которые пригодны для употребления пищу.

Ученые призвали ядерные державы не допустить наступления обстановки, в которой человечество будет вынуждено бороться за выживание.