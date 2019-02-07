Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

Специалисты американского концерна Lockheed Martin при поддержке экспертов NASA провели продувочный тест на будущем сверхзвуковом самолете Х-59А, который по проекту должен стать гораздо тише, чем его действующие «собратья». Подведя итоги испытаний, конструкторы пришли к точке зрения, что перемены в форме планера позволят понизить шумовой эффект гиперзвукового лайнера примерно на 30 процентов. Данная информация опубликована на страницах издания Aviation Week.

По словам ученых, на сегодняшний день полет сверхзвукового самолета над головой человека ощущается, как достаточно сильный взрыв. Применив технологию компании Lockheed Martin, самолет будет создавать звуковой эффект глухого удара. Главной целью разработчиков Х-59А стал допуск сверхзвуковых полетов над сушей. По международным правилам, такие полеты пока разрешаются только над водой, потому что сильный шум вредный для населения городов. Например, французский гиперзвуковой Concorde издает звук 109 децибел, что превышает комфортную норму для человеческого уха. Изменения формы корпуса Х-59А, включая удлинение носовой части, позволит новому самолету не превышать нормальные для человека 75 децибел.