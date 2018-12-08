Ученые: нетрадиционная ориентация грозит опасностью для здоровья

Ученые из США выяснили, что нетрадиционная ориентация грозит опасностью для здоровья. Представители разных направлений секс-меньшинст зачастую употребляют психотропные вещества и проявляют опасное сексуальное поведение. Результаты исследования опубликованы в издании Archives of Sexual Behavior.

В Высшей школе общественного здравоохранения и политики здравоохранения CUNY изучили вопрос о взаимозависимости здоровья и сексуальной ориентации людей. Помимо психотропных препаратов, ученые брали во внимание употребление алкоголя и наркотических веществ, а также распространение инфекций, передающихся половым путем.

В качестве анализируемых групп были выделены три исследуемые категории: гомосексуалисты, бисексуалы, а также люди, которые являются представителями традиционной ориентации.

Выяснилось, что у людей с нетрадиционной ориентацией уровень опасности для здоровья выше. В основном это связано с препаратами и веществами, которые употребляют представители сексуальных меньшинств.

Также ученые отметили, что у индивидов с несколькими переменными (такие как личность, поведение, привлекательность) большая предрасположенность к тому, чтобы проявлять рискованное поведение. В условиях, когда эти факторы были скорректированы, склонность к такому поведения осталась только у бисексуалов.