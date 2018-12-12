Подарок от планеты-убийцы: 8 марта может оборвать жизни миллиардов людей

Туман заберёт миллиарды человеческих жизней. Ядовитая смесь уже приближается к планете и вскоре окутает её.

Несколько часов назад британские уфологи из конспирологического центра по исследованию внеземных цивилизаций сообщили о том, что к Земле на огромной скорости движется огромное скопление смертоносного газа.

Учёные с помощью мощного радиоэлектронного телескопа и спектрального анализа выяснили, что к планете приближается облако диаметром около 30 000 километров, а это почти в 3 раза больше, чем диаметр Земли. Сообщается, что газ состоит из очень опасного вещества, аналогов которого нет в мире. Рицин, тетродоксин, оксид серы и другие отравляющие вещества значительно уступают внеземному убийце по силе действия. Также с помощью анализа удалось выяснить, что размер частиц из которых состоит газ крайне мал и даже самые мощные системы по очистке воздуха не смогут справиться с веществом.

«Уже 8 марта на Землю опустится смертельное газовое облако, выпущенное с Нибиру. Вещество крайне опасно и несёт за собой быструю смерть. Туман окутает всю планету, не оставив и малейшего шанса на выживание. Нет смысла герметизировать бункеры, дома и подвалы- яд крайне мелкодисперсный и проникнет практически через любую защиту. Ещё несколько дней назад Нибиру запустила со своей поверхности несколько ракет, которые несли в себе газовые заряды. При приближении к границам Солнечной системы ракеты взорвались и выпустили смертоносное облако. Туманность продолжило движение прямо тому месту, где Земля окажется 8 марта. Инопланетяне точно высчитали траекторию движения Земли и запрограммировали ракеты строго по координатам. Осталось всего 2 недели до того, как Земля и Нефела пересекутся и тогда уже ничего не сможет спасти Голубую планету», - сообщает эксперт.

В настоящий момент десятки учёных из разных уголков Земли работают над созданием нейтрализатора, который бы смог нивелировать смертельное действие газа. А пока специалисты изобретают антидот, остаётся надеяться, что опасное облако всё же обойдёт планету стороной и Земля не наполнится истошными криками «Мама, дыши!».