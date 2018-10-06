Ученые нашли в траве из Японии вещество, замедляющее старение

На территории Японии есть травянистое растение аситаба. Оно является одним из символов «страны восходящего солнца». В нём содержится вещество с молекулами, заставляющими клетки организма работать в несколько раз быстрее. Соответственно, если клетки работают активнее, то и быстрее перерабатывается «белковый мусор». Именно благодаря этому компоненту экспериментальные мухи прожили на 20% больше положенного.

В последнее столетие на нашей планете люди начали жить дольше, тем самым население состарилось. Появилось больше старческих болезней и они начали чаще проявляться. Именно по этой причине учёные занимаются созданием препарата, который продлил бы молодость. На данный момент вещество DMC является потенциальным кандидатом на роль такого препарата. Сейчас учёные проверяют этот метод продления жизни на людях.

Буквально на днях учёные поспорили о сущности процесса старения и смертности человека и животного. Одна часть биологов и эволюционистов считает, что эти процессы контролируются заложенной в человеке «программой смерти». То есть в организме содержится некий набор генов, которые заставляют тело становиться дряхлым и постепенно умирать, чтобы те уступили место новорождённым. А другая часть полагает, что старение является случайным процессом, при котором накапливаются мутации и случайные поломки в клетках. Данный процесс накапливает в организме престарелые клетки, которые прекращают участие в работе органов.

Поэтому многие учёные стараются найти либо создать такой препарат, который бы стимулировал аутофагию, но не вызывал бы побочного эффекта.

DMC – компонент, содержащийся в японском растении аситабы. Это растение является дальним родственником морковки и сельдерея. Оно используется во многих японских блюдах и медицинских препаратах.

Даже небольшое количество соединения, которое в нём присутствует, исходя из опытов, проведённых на дрожжах и культурах человеческих раковых клеток, заметно уменьшили скорость их старения и гибели в результате появления фатальных «опечаток» в ДНК или других непоправимых нарушений.