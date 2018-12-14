Ученый выяснил, кем являются пчелы при выборе гнезда – правшами или левшами

Ученый-энтомолог из США проверил экспериментальным путем, какую сторону предпочитают пчелы, когда выбирают гнездо в открытом пространстве.

В 2017 году в Австралии ученые уже проводили подобный эксперимент. Они проследили, что в закрытом пространстве пчелы из двух отверстий для гнезд выбирают правое в большинстве случаев. Однако в тот раз выбор пчел ограничивался пространством.

Энтомолог Томас Шиа-Веллер из Луизианы (США) поставил свой эксперимент, чтобы выяснить, кем являются пчелы при выборе гнезда в открытой местности – правшами или левшами. Ученый использовал 180 медоносных пчел. Шиа-Веллер соорудил для пчел два пространства: в одном не было никаких заграждений, а второй представлял собой древовидный лабиринт с двумя сторонами.

Выяснилось, что при пребывании в открытом пространстве без ограждений 86% медоносных пчел выбирают правую сторону. 35% пчел в этой ситуации являются левшами, остальные летят в центр. В древовидном лабиринте никакой особой закономерности выбора право или лево у пчел не обнаружилось.

Таким образом, ученый-энтомолог доказал выводы своих австралийских коллег: пчелы действительно в большинстве случае являются правшами, однако это во многом зависит от ситуации – в открытом пространстве медоносные пчелы чаще летят в правую сторону для поиска пищи или места для гнезда.

Ранее ученые разработали для пчел мини-рюкзачки, которые помогут людям на расстоянии следить за состоянием растений и урожаем.