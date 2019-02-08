Гигантский «головастик» на Солнце помог разгадать тайну солнечных вспышек – NASA

Обнаружение нового погодного явления на Солнце позволит учёным точно предсказывать смертельно опасные вспышки радиации.

Обнаруженный на Солнце гигантский «головастик» является особой погодной аномалией нашей звезды. Исследование позволило заключить, что «головастик» выходит из областей, содержащих интенсивные магнитные поля на Солнце. Отличаясь от обитающих на Земле головастиков, эти «головастики», формально называемые псевдошоками, состоят целиком из плазмы, электропроводящего материала, состоящего из заряженных частиц, которые составляют примерно 99 процентов известной нам Вселенной. Открытие предоставляет ключ, с помощью которого наконец-то получится отпереть замок от одной из самых давних загадок в астрофизике.

Оказывается, что солнечные вспышки появляются по причине температурной разницы поверхности и атмосферы Солнца. В течение последних полутора веков учёные пытались выяснить, почему корона, являющаяся тонкой верхней атмосферой Солнца, горячее поверхности звезды более чем в 200 раз. Простираясь на десятки миллионов километров, эта область неизвестным образом перегревается и постоянно производит выброс сильно заряженных частиц, которые движутся по Солнечной системе на сверхзвуковых скоростях. Достигая Земли, данные частицы могут нанести ущерб спутникам и даже космонавтам, нарушают телекоммуникации и работу электросетей. Понимание столько сильного увеличения температуры короны в конечном итоге поможет нам понять фундаментальные законы физики, стоящие за этими разрушениями, что позволит описывать природу и предсказывать появление солнечных вспышек.

В последние годы учёные NASA в значительной степени обсуждают два возможных объяснения нагрева короны: нановспышки и электромагнитные волны. Теория нановспыщек предлагает взрывы, подобные бомбам, которые выделяют энергию в солнечную атмосферу. Они, как утверждается, происходят, когда линии магнитного поля соединятся, выпуская волну горячих, заряженных частиц. Согласно альтернативной теории предполагает, что тип электромагнитной волны, называемой альфвеновской волной, может выталкивать заряженные частицы в атмосферу, подобно океанской волне, толкающей сёрфера.

Учёные также полагают, что корона может нагреваться по причине комбинаций подобных явлений, а не только по одной причине.