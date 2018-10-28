«Оно близко»: Австралийские полицейские чуть не стали жертвой корабля пришельцев

Регистратор успел зафиксировать опасную тарелку. Сообщается о других нападениях из космоса.

Несколько дней назад, 16 февраля, полицейские при патрулировании местности заметили странные вспышки в небе. Небо над их головами сгустилось и резко потемнело. Безлюдная местность наполнилась леденящим душу ужасом, а деревья начали выть от появившегося из неоткуда шторма.

Закат грома разразился неподалёку от патруля и в то же мгновение тучи разверзлись и из бездонной пустоты появилась синее светящееся пятно, облачённое десятками молний.

Полицейские рассказали, что не могли пошевельнутся в этот момент, а таинственное НЛО начало приближаться к машине.

Спустя несколько секунд таинственный объект исчез, а на небе снова появилось Солнце. Но страх и паника ещё несколько дней не покидала служителей правопорядка.

Конспиролог сообщил, что полицейские столкнулись с пришельцами, которые прилетели на планету для изучения человеческой расы. Опасности от угрозы инопланетного вторжения нет, а страх и ужас от встречи можно списать на внезапность и таинственность случившегося явления.

«Многие люди, встретившие НЛО рассказывают, что ими овладевает паника и они не могут ничего сделать. Они говорят, что это пришельцы обездвижили их. Но на самом деле это защитная реакция человека на опасность, которая сохранилась в людях с далёких времён. Опасаться инопланетных разведчиков не стоит, они не собираются нести вред людям, но не стоит и вступать с ними в конфликт, а лучше уйти с места незапланированной встречи», - делится специалист.

Фолловеры отреагировали на новость о том, что австралийские полицейские чуть не стали жертвой корабля пришельцев и заявили о своих встречах с НЛО. «В детстве забирало на несколько часов», «Оно часто встречается в лесистой местности», «Это всего лишь вспышка молнии», «Я их видел несколько дней назад», «Они с Нибиру прилетели», «Оно было близко, но потом растворилось».