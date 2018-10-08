Мозг крыс картографирует местность и запоминает вкус для удобного поиска еды

Группа американских биологов представила результаты своих экспериментов над лабораторными крысами в журнале Journal of Neuroscience. Учёные исследовали нейроны гиппокампа — структуру, которая играет важную роль в переводе памяти из краткосрочной в долговременную форму и в ориентации на местности. Гиппокамп имеет многочисленные связи и с корой мозга, и со многими подкорковыми структурами, и проявляет активность в самых разных ситуациях. Прошлые исследования как на грызунах, так и на людях показали вовлеченность гиппокампа в распознавание вкуса — а ещё в этой структуре нашли клетки, называемые нейронами места.

Нейроны места изначально были так названы по своей способности проявлять активность при попадании животного в определенное место — например, на конкретный перекресток в конкретном лабиринте. Спустя некоторое время нейробиологи также узнали, что клетки места способны кодировать не только местонахождение в пространстве, но и многое другое.

Авторы нового исследования указывают на то, что их предшественники продемонстрировали связь клеток места с запахами, текстурой предметов, звуками или даже с интервалами времени - но вот могут ли клетки места иметь дело со вкусом, оставалось неясным. Общая схема подобных опытов заключалась в регистрации активности клеток при перемещении в пространстве с добавлением иных стимулов и прослеживании связей между ответом на стимулы с положением животного в пространстве.

В то же время этот вопрос важен для понимания работы мозга в целом. Предполагается, что нейроны места являются очень гибким и универсальным механизмом для решения самых разных задач. Получая на входе разнообразные последовательности нервных импульсов, клетки места выделяют в них определенные закономерности, реагируя изменением собственной активности — и это свойство помогает мозгу в целом выстраивать когнитивные карты. Чтобы проверить возможности нейронов места, ученые из Брандейского университета провели опыт с крысами, которые в разных местах сталкивались с разными вкусами.

Физиологи использовали крыс, в гиппокампы которых были вживлены электроды для регистрации нервных импульсов от нейронов места и целенаправленной стимуляции вкусовых рецепторов на языке. Для последнего крысам под язык вживили тонкий катетер, по которому подавался раствор с тем или иным вкусом: грызуны за счет этого сталкивались исключительно со вкусовыми ощущениями, без дополнительного комплекса стимулов, который они бы получали при подбирании кусочка корма. Дозатор в разных местах экспериментальной площадки выдавал крысам разные на вкус растворы — сладкий, соленый, горький и пресный.