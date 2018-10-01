Ученые: Массивный астероид может уничтожить самую яркую звезду

Астронавты снова обнаружили космическую скалу, которая пролетит мимо планеты Земля.

Американские исследователи утверждают, что к Земле приближается массивный астероид под названием Jurgenstock 4388. Однако человечеству на этот раз не стоит переживать, поскольку астероид должен пролететь мимо планеты. Сообщается, что диаметр космического камня составляет более пяти километров. Ученые также предположили, что астероид Jurgenstock 4388 может уничтожить самую яркую звезду, а именно Сириус А.

Ученый Дэвид Данхэм подчеркивает, что астероид может быть немного больше или меньше предполагаемых параметров, и скорее всего он будет неправильной формы, так что есть большая вероятность того, что Jurgenstock смоет задеть звезду Сириус А, но при этом она не исчезнет полностью.