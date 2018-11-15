Антропологи выяснили точный рацион питания неандертальцев, опровергнув популярный миф

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии установили точный рацион питания неандертальцев путем проведения изотопного анализа их зубов.

Как рассказали исследователи в статье, опубликованной в PNAS, им удалось не только подтвердить, что неандертальцы были лучшими «хищниками», занимающими вершину пищевой цепи даже после прихода в Европу кроманьонцев, но и определить, какие именно животные становились их добычей, опровергнув популярный миф о регулярной охоте на мамонтов.

Современные генетики, химики и антропологи сходятся во мнении, что практически весь рацион неандертальцев составляло мясо, а к употреблению большого количества сырых или варёных растительных продуктов они были не приспособлены. На это чётко указывают характерные царапины на зубах, гены неандертальцев и изотопы азота и углерода в их останках. Однако среди различных теорий о том, каким именно мясом питались представители Homo neanderthalensis, ученые выделяли и каннибализм, и поедание падали, и преимущественную охоту на мамонтов.

Жан-Жак Ублин и его коллеги из Института эволюционной антропологии в Лейпциге вычислили «диету первых аборигенов Европы» благодаря изучение одного зуба и нескольких десятков костей животных времён обледенения, в числе которых были мамонты, бизоны, северные олени, лошади, медведи и гиены. Согласно результатам изотопного анализа, неандертальцы постоянно охотились на северных оленей, лошадей и других крупных копытных животных, а не на таких представителей мегафауны, как медведь или мамонт.

Таким образом исследователи не только подтвердили классическую теорию о сугубо мясной «диете» неандертальцев, но и поставили под сомнение миф о систематической охоте на мамонтов.