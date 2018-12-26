В Башкирии обнаружили копию рисунка с плато Наска в Перу

Ученые пока не исследовали рисунок, его возраст и связь между российским и перуанским вариантом.

В Республике Башкортостан на одном из участков скалы Слоники высечен петроглиф, который с точностью повторяет очертания кондора, нарисованного на перуанском плато Наска. Рисунок на камне расположен в расщелине. По некоторым данным, петроглиф в Башкирии был обнаружен еще в 70-х годах прошлого века группой советских альпинистов. По их показаниям, на тот момент изображение птицы уже выглядело довольно старым. Остается загадкой, как два похожих рисунка разместились на разных сторонах океана. Специалисты выдвинули гипотезу, что на территории Башкортостана когда-то находились представители той же цивилизации, которая делала рисунки в Перу.

Геоглифы Наски, которые изображены на одноименном плато в Перу, представляют собой контурные изображения различных животных, птиц, растений и насекомых. Кроме того, пустынная местность переполнена очертаниями множества геометрических фигур. Ученые до сих пор не знают, как эти рисунки появились на плато, ведь различить их можно только с высоты птичьего полета. В 1994 году перуанские геоглифы попали под защиту ЮНЕСКО.