Предложен способ борьбы с глобальным потерлением

На ежегодном съезде Американской ассоциации содействия развитию науки Томас Кроутер выступил с предложением глобального озеленения в целях борьбы с накоплением углекислого газа. По его мнению, это не только способно замедлить накопление, но и способствует снижению текущего содержания диоксида углерода в воздухе.

По расчётам учёных, увеличение площади нынешних лесных массивов на треть способно остановить глобальное потепление. Если посадить ещё триллион деревьев, они смогут нейтрализовать весь углекислый газ, выброшенный человечеством в атмосферу за последние 10 лет.

По словам Кроутера, влияние деревьев на глобальный климат прежде недооценивалось. Их высаживание принято считать не самой эффективной стратегией. Но последние исследования показывают, что на планете достаточно места, чтобы вместить более триллиона деревьев. При этом подразумеваются лишь заброшенные и незанятые территории, освоение которых поможет не только в улучшении климата, но и в предотвращении вымирания видов.