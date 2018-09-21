«Живое на Марсе»: NASA запечатлели странное пятно рядом с марсоходом

Сегодня, 07:57 \\ Наука

Камеры МКС периодически фиксируют НЛО, однако в этот раз нечто странное заметили на поверхности Марса.

То, что NASA удалось запечатлеть с помощью марсохода, не поддается объяснению. На поверхности Красной планеты среди зыбучих песков на фото попало белое пятно, совершенно не вписывающееся в окружающую среду. Предположительно, это нечто может быть живым, так как на ранних снимках NASA с марсохода ничего подобного не наблюдалось.

Ранее рядом с МКС неоднократно видели НЛО, однако американские и российские астронавты всегда молчали и отшучивались в ответ на вопросы про существование внеземного разума. То, что на Марсе могут жить живые организмы, ранее предполагали десятки земных уфологов. Очередное фото марсохода NASA приблизило человечество к разгадке существования чего-то живого на других планетах помимо Земли.

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