Люди являются причиной тревожности кошек

Сегодня, 05:14 \\ Наука / Точка зрения

Британские ученые установили, что люди могут являться причиной тревожности домашних питомцев, в частности кошек. Об этом пишет PsyPost, ссылаясь на исследование в PLOS.

 Специалисты университета Ноттингем Трент провели опрос среди 3331 владельцев кошек, чтобы установить, могут ли люди потенциально влиять на поведение своих питомцев. Выяснилось, что люди склонные к тревожности и нервозности влияют аналогичным образом на кошек. Питомец вслед за хозяином испытывает чувство тревоги. Кроме того, они склонны к полноте или худобе, а также чаще проявляют агрессию.

У людей со стабильным эмоциональным состоянием кошки значительно реже проявляют тревожность или другие отклонения в поведении. Ученые отметили, что у людей-экстравертов кошки также более общительны.

Однако исследователи предупреждают, что считать абсолютно достоверной причинно-следственную связь в поведении людей и тревожности кошек не стоит. Это связано с тем, что данный факт был установлен путем опроса. Поэтому данные являются лишь предварительной стадией исследования. Научное обоснование взаимосвязи человека и его кошки, а также отражение этого феномена на эмоциональное состояние животного, предстоит выяснить.

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Автор - Мария Титова
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