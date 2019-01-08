Ученые показали на видео, как женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды

То, какие именно сперматозоиды оплодотворят яйцеклетку, крайне важно, ведь их качество напрямую повлияет на будущего ребенка. Именно по этой причине женский репродуктивный тракт ведет тщательный отбор.

Ученые уже давно знают, что во время процесса овуляции у млекопитающий в половые пути чаще всего выходит только одна яйцеклетка. Между тем, бороться за нее выходят миллионы сперматозоидов. По этой причине специалисты из Корнеллского университета (базируется в Соединенных Штатах Америки) учредили проект, по результатам которого решили узнать, как женский организм отбирает самые подходящий для себя сперматозоиды.

В рамках проекта она провели эксперимент, по ходу которого был создан микрофлюидное устройство как подобие репродуктивного тракта. Как и с оригиналом, его ширина разнилась - местами она достигала от 30 до 300 микрометров. Исследование показало, что подобные сужения очень важны - на видео ученые показали, что с их помощью организм женщины пропускает лишь самых быстрых сперматозоидов.

Но даже они сталкивались с дополнительной преградой - с током жидкости, которая в эксперименте состояла из вязкой субстанции. Преодолеть его могли лишь самые сильные сперматозоиды.