Учёные доказали, что контрацептивы негативно влияют на эмоции

Учёные выяснили, что оральные контрацептивы негативно влияют на распознание эмоций. Об этом пишет журнал Frontiers in Neuroscience.

Группа учёных из Грайфсвальдского университета под руководством Александра Лишке провели исследование, в котором приняли участие 95 женщин. Из них 42 принимают оральные контрацептивы, а также остальные 53, не принимающие их.

Вопросы в течение исследования касались выбора средств контрацепции, дней менструального цикла, образовании, возрасте, а также информации о психологических отклонениях. Далее, женщинам, участвующим в эксперименте, нужно было определить эмоции по тесту «Reading the Mind in the Eye», разработанному в начале 21 века, который позволяет оценить способность определения сложных эмоций.

Итоги эксперимента показали, что разница обеих групп, касательно определения эмоций человека при ограниченном количестве визуальной информации, составила около 10%. Это объясняется в первую очередь нарушением гормонального баланса тех, кто принимал противозачаточные, а не типом контрацептивов или менструальными циклами.

Немецкие учёные также согласны с теорией о том, что этот факт портит интимную жизнь принимающих контрацептивы. Это связано с тем, что хоть 10% отличие и не является большим, оно влияет именно на работу подсознания, ввиду чего человек не может уловить изменения восприятия в себе. Они также заявляют, что побочные эффекты этих препаратов не изучены даже наполовину, поэтому следует остановить их стремительный рост, а также провести дополнительные исследования для выявления механизма появления данной проблемы.