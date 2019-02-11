Россия не получит помощь от NASA в доставке телескопа на МКС

России придётся самостоятельно перевозить ультрафиолетовый телескоп на Международную космическую станцию. Поскольку аппарат чересчур большой для российских кораблей, доставку осуществят по частям.

Как рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, без помощи NASA телескоп получится доставить на станцию только в 2022-2023 годах. Изначально планировалось, что его привезут на корабле Dragon, однако теперь придётся прибегнуть к помощи «Прогресса». Аппарат предназначен для изучения космических лучей предельно высоких энергий.

Панасюк уточнил, что Россия предложила США принять участие в международном проекте EUSO, для которого требовалось доставить телескоп на станцию с помощью корабля Dragon. Однако NASA не приняло предложение российской стороны и решило приступить к работе над похожим проектом POEMMA, который состоит из двух спутников, оснащённых ультрафиолетовыми телескопами. При этом воплотить свои планы в реальность агентство планирует к концу 2020-х годов.

В исследованиях КЛПВЭ поможет телескоп ТУС, который находится на летающем спутнике «Ломоносов». В отличие от прошлой версии, у аппарата имеется более крупное зеркало – вместо 1,5 метров у него 3.

Ранее Россия потеряла связь с телескопом «Спектр-Р», которую пока так и не удалось восстановить. Судьба аппарата будет решена летом, когда состоится запуск российско-германского проекта «Спектр-РГ».