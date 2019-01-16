Учёные хотят создать космическую станцию в астероиде

Заявлено, что вращение и гравитация астероида обеспечит достаточную мощность для добычи ископаемых.

Заявление, звучащее как сюжет научно-фантастического фильма, было сделано астрофизиками из столицы Австрии, Вены. Но в чём же выгода такого необычного астроинженерного решения? Дело в том, что вращение астероида достаточную гравитацию для эффективного использования горного оборудования, что даст возможность добывать использовать богатые минералы и отложения внутри этих небесных объектов. К тому же, по словам учёных, внешняя оболочка обеспечит достаточно хорошую защиту от любых попаданий извне, в том числе и от космической радиации.

Эта дерзкая идея может быть запросто осуществимой, как считают Томас Маиндл, Роман Микш и Биргит Лоибнеггер. Это трое астрофизиков в целях доказательства жизнеспособности своей теории применили некоторые продвинутые гравитационные модели к гипотетическому астероиду размером 500 на 390 метров. «Нагрузки, возникающие из-за центробежных сил ... [делают] возможной создание космическую станцию в пещере астероида», - пишут исследователи. Однако, здесь важно понимать такие нюансы, как выбрать правильные размеров и материалов как астероида, так и оборудования, которое будет на него доставлено. А ещё сам астероид должен быть достаточно прочным, чтобы собственно стать космической станцией.

«Если мы найдём астероид, который покажет достаточную прочность, нам могут не понадобиться даже алюминиевые стены или что-то в этом роде, ведь мы сможем просто использовать весь астероид в качестве космической станции», - говорит Томас Маиндл. Если человек однажды решится создать дома за пределами родной планеты, то имеет смысл использовать то, что летает рядом. Астероиды действительно можно было бы использовать как естественную оболочку для временных космических станций - вот где начинается добыча астероидов. Тем не менее, астероид должен быть тщательно проверен во время его добычи, на случай, если его вращение может измениться или если сама скала рискует развалиться.