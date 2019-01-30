Физики нашли способ создания бесконечно длинного лазерного луча

Решение проблемы разделения луча приближает эру квантовых технологий.

Команда, возглавляемая физиками из Университета Юты, обнаружила, как решить основную проблему, которая возникает в лазерах, изготовленных из нового типа материала, называемого квантовыми точками. Никогда ранее невиданное явление имеет важное значение для новой области исследований в области фотоники, в том числе для создания микрочипов, которые кодируют информацию, используя свет вместо электронов. Сейчас учёные активно разрабатывают лазеры на основе квантовых точек.

Квантовые точки представляют собой крошечные кристаллы полупроводниковых материалов, выращенные до размеров всего около 100 атомов в поперечнике. Чтобы было понятнее, самые большие известные атомы достигают размеров не более одной десятитысячной сантиметра. Размер таких кристаллов определяет длину волны светового луча, определяет его цвет синего и красного, выходя даже в инфракрасный диапазон. Недостатком является то, что лазеры на квантовых точках часто содержат незначительные дефекты, которые разделяют свет на несколько длин волн, что распределяет энергию луча и делает его менее мощным и сокращают его длину. Целью исследования являлся как раз поиск решения, которое исправит этот дефект.

Создание бесконечно длинного лазерного луча на квантовых точках остаётся лишь вопросом времени. Данное открытие представляет «быстрый, более гибкий и экономически эффективный способ решения проблемы», - сказал Эван Лафальс, доцент кафедры физики и астрономии в Юте и ведущий автор исследования. По его мнению, данное достижение значительно приближает наступление эры квантовых технологий.