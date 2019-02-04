Иисус Христос на самом деле был греком – археологи

Согласно исследованию, греческое происхождение самого знаменитого чудотворца было специально стёрто из истории.

Как известно всем, Иисус Христос был при жизни еврейским проповедником, родившимся в 4 году до нашей эры. Будучи центральной фигурой в христианском пантеоне, Иисус считается сыном самого Бога и мессией, который был обещан ещё в Ветхом завете. Однако, новое исследование проливает свет на истинное происхождение самого знаменитого в мире чудотворца.

В доказательство существования Аполлония из Тианы археологи приводят гравюры и статуи, изображающие греческого чудотворца, деяния которого до боли напоминают христианского мессию. Снятый исследователем Филиппом Гардинером при содействии многих именитых археологов, вроде профессора Захи Хаваса, документальный фильм «Библейские заговоры» рассказывает про Аполлония – личность Иисуса Христа при жизни. А если точнее, то Аполлоний был греком из города Тиана. Археологи долго искали место рождения Христа, тем не менее, не сумев обнаружить каких-либо следов его детства и отрочества в Иерусалиме. Личность же Аполлония является подтверждённой, к тому же оный грек родился в одно время с христианским мессией в Тиане, что на территории древнегреческой Каппадокии, а ныне – часть Турции.

Исследования археологов позволяют сделать вывод, что Аполлоний был очень почитаемой и влиятельной личностью в Восточном Риме. «Он стал последователем Пифагора, отказавшись от плоти, вина и женщин. Он не носил ботинок, не стриг бороду и волосы. Вскоре он стал реформатором и поместил свою резиденцию в храм Эскулапа». Кстати, Эскулап – это римский аналог греческого бога врачевания Асклепия, что как бы намекает. Далее учёные рассказывают о том, как Аполлоний прославился, собрал вокруг себя последователей, проповедовал и творил чудеса. В итоге он заработал репутацию знахаря и мудреца, а слава его многократно возросла. Более того, Аврелий (тогдашний римский император) поклялся воздвигнуть храмы и статуи в его честь.

Про Аполлония ходили легенды, что он возвращал мёртвых к жизни и говорил о вещах, недоступных пониманию обычного человека. «И, в отличие от Иисуса, есть доказательства того, что Аполлоний действительно существовал», - говорится в исследовании, что намекает на то, что истинная история Христа была частично намеренно – частично нет – стёрта из анналов истории. Очевидно, это было сделано для создания более нейтральной личности, что будет больше импонировать фигуре, которая является чуть ли не центральной в христианстве.