Влиятельный учёный опровергает теорию эволюции Дарвина в новой книге

Согласно современному научному мнению, жизнь на Земле не эволюционирует, а вырождается.

Спустя двадцать лет после издания своей первой книги «Чёрный ящик Дарвина», Майкл Джей Бихи показывает, что новые научные открытия указывают на ошеломляющий факт: механизм Дарвина работает в процессе вырождения, а не эволюции. На первый взгляд, эволюция может помочь заставить что-то выглядеть и действовать по-другому, но она не способна создавать что-либо на генетическом уровне. Критически проанализировав последние исследования, Бихи подробно рассказывает о том, как современные теории эволюции терпят неудачу, и как недоразвитая природа механизма Дарвина ещё больше их ограничивает.

Если человечество хочет получить удовлетворительный ответ на вопрос о том, как возникли самые сложные, ошеломляющие формы жизни, пришло время признать вывод, что только разумный разум мог спроектировать жизнь. Именно об этом заявляет Бихи, профессор молекулярной биологии и доктор биохимии, в своей новой книге «Дарвин вырождается» (англ. – Darwin Devolves). Бихи уверенно заявляет о том, что на самом деле процесс эволюции является слепым. По мнению Бихи и сотрудничавших с ним при написании книги учёных, эволюция в действительности является вырождением по той причине, что на протяжении всей земной истории только уничтожает гены, ничего нового не создавая.

Теория Бихи во многом совпадает с так называемой теорией сотворения (креационизм), согласно которой наиболее сложные формы жизни на Земле возникли не в результате естественных процессов, а благодаря вмешательству извне. Но, в отличие от креационистов религиозных, Бихи намекает на то, что в нашем случае замешана просто более развитая форма жизни. Стоит отметить, что такая концепция «разумного сотворения» находит отклик и в массовой культуре. Например, режиссёр Ридли Скотт, создатель легендарного Чужого, в своих последних фильмах («Прометей», «Чужой: Завет») придерживается пусть и приукрашенной в целях кассовых сборов, но фактически такой же точки зрения.

На данный момент «теорию вырождения» резко критикуют сторонники дарвинизма и называют её буквально ересью, что, кстати, ничуть не помешало Бихи получить докторскую степень в биохимии. Но если его концепция получит мировое признание, это будет иметь разрушительные последствия не только для сторонников эволюции, но и для всей концепции теории возникновения видов.

Кстати, «Чёрный ящик Дарвина» можно уже бесплатно скачать или купить в твёрдом переплёте на русском языке, но вот перевод книги «Дарвин вырождается» придётся подождать, так как сейчас она доступна только по предзаказу через Amazon.