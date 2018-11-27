Путин вручит в Кремле молодым ученым президентские премии за 2018 год

Президент РФ Владимир Путин вручит в четверг молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2018 год. Церемония традиционно приурочена ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.

Как отметили в пресс-службе Кремля, ежегодная премия, учрежденная в 2008 году, присуждается молодым ученым и специалистам уже в 10-й раз. Ее цель - стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Размер премии в этом году составит 2,5 млн рублей. Но уже в 2020 году, согласно подписанному в ноябре 2018 года указу президента, для лауреатов 2019 года эта сумма вырастет в два раза - до 5 млн рублей.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС помощник главы государства Андрей Фурсенко, наград удостоены сотрудники Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Евгений Горлов и Виктор Жарков, создавшие новый метод дистанционного обнаружения взрывчатки, а также открывшая новые механизмы устойчивости насекомых-вредителей к биоинсектицидам Екатерина Гризанова из Новосибирского государственного аграрного университета.

Представитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных, а сотрудник Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец - за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

Конкурсный отбор

Рассказывая о выборе победителей, Фурсенко сообщил, что на конкурс поступило около 300 работ, "из которых 227 работ соответствовали требованиям". Он также подчеркнул, что все разработки лауреатов имеют практическое применение и международное признание. Особо Фурсенко отметил то, что впервые за все время существования премии она присуждается в секторе сельского хозяйства.

Работа одного из лауреатов - Ивана Оселедца - "включена в классические учебники всего мира, в американские учебники, он стал классиком этого очень важного и нового направления", добавил помощник президента РФ.

Говоря о практической важности создания нового метода дистанционного обнаружения взрывчатки, за которое наградили молодых ученых из Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева, представитель Кремля подчеркнул, что "это прорыв, у этого прибора чувствительность собачьего носа". Фурсенко добавил, что прибор уже используется различными службами.