Ученые представили способ переработки пластика в топливо

Вчера, 17:58 \\ Наука

По оценкам ООН, в мировой океан ежедневно поступает огромное количество пластмасс. В США представили новый способ переработки пластика в чистые полимеры и топливо. Процесс химической конверсии превращает отходы полиолефина, форму пластика, в нужное и экологическое сырьё, такое как чистое топливо. Технология может преобразовывать более 90 процентов полиолефиновых отходов в разнообразные продукты, включая чистые полимеры, нафта, топливо или мономеры.

 

Ученные долгий период времени пытались запустить процесс переработки и утилизации с целью получения из отходов полезного сырья. В конечном итоге им удалось придумать цепь, которая преобразует бытовые отходы в полимеры, а затем в нафту.

В начале процесса полимеры плавятся при высокой температуре, а полученное вещество растворяется в сверхкритической воде. Речь идет о состоянии, которое «стирает» границы между газовой и жидкой фазой. В качестве сырья пластмассу можно использовать сразу после превращения в горючую смесь.

Для современного общества данная технология является очень актуальной. Это позволит уменьшить количество отходов и тем самым хоть немного улучшить экологическую ситуацию в мире.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Ученые рассказали о судьбе автомобиля Tesla, запущенного в космос

Американский астрофизик Джонатан МакДауэлл и химик Уильям Кэррол из Индианского университета рассказали о повреждениях спорткара Tesla Roadster, его шансах долететь до Марса, упасть на Землю или...

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

«Выхода нет»: Корабли Нибиру уже показались над материковой частью Америки - снято с МКС

   Жители США сообщают о появлении космолётов в районе штата Техас.

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

«Смех без причины: ученые нашли в мозге человека «зону щекотки», которая поможет перенести операцию и справиться с депрессией

 Нейрохирургам нередко приходится проводить операции на пациентах, не используя при этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ