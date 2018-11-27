Ученые представили способ переработки пластика в топливо

По оценкам ООН, в мировой океан ежедневно поступает огромное количество пластмасс. В США представили новый способ переработки пластика в чистые полимеры и топливо. Процесс химической конверсии превращает отходы полиолефина, форму пластика, в нужное и экологическое сырьё, такое как чистое топливо. Технология может преобразовывать более 90 процентов полиолефиновых отходов в разнообразные продукты, включая чистые полимеры, нафта, топливо или мономеры.

Ученные долгий период времени пытались запустить процесс переработки и утилизации с целью получения из отходов полезного сырья. В конечном итоге им удалось придумать цепь, которая преобразует бытовые отходы в полимеры, а затем в нафту.

В начале процесса полимеры плавятся при высокой температуре, а полученное вещество растворяется в сверхкритической воде. Речь идет о состоянии, которое «стирает» границы между газовой и жидкой фазой. В качестве сырья пластмассу можно использовать сразу после превращения в горючую смесь.

Для современного общества данная технология является очень актуальной. Это позволит уменьшить количество отходов и тем самым хоть немного улучшить экологическую ситуацию в мире.