Корреспонденты федерального телеканала попытались попасть в саратовскую больницу, в которой кормят червивой едой

Съёмочная группа федерального телеканала «Россия 24» проникла в скандально известную больницу №5 в Саратове, после того как им было отказано в проведении проверки условий приготовления пищи для пациентов.

Сначала корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» пытался связаться по телефону с главным врачом Верой Харитоновой. Однако той не оказалось на месте. А после просьбы в помощи организации встречи с руководством больницы сбросили звонок. Охрана получила указ выпроводить журналистов за ворота и запереть их на засов, в связи с чем в медучреждение не могли попасть и другие люди.

Однако съёмочной группе удалось проникнуть в больницу. После того, как ни были замечены персоналом, пришла главврач в сопровождении заместителя и юриста. Для корреспондентов была всё-таки проведена экскурсия, что примечательно только на улице.

Журналисты также отметили, что Харитонова имеет зарплату не менее миллиона рублей в год и проживает в огромном особняке, расположенном в «элитном посёлке с самыми состоятельными людьми Саратова».

Ранее в социальных сетях житель Саратова Вадим Павлов опубликовал пост с фотографией, на которой в еде из столовой саратовской детской больницы №5 находился червь. По словам Павлова, при предъявлении претензий врачи просто нахамили. Министерство здравоохранения провело проверку, по результатам которой нарушений выявлено не было.