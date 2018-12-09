Милиционеры Узбекистана поклялись на Коране не брать взятки

Сотрудники милиции Ташкентской области дали публичную клятву на Коране, что не будут брать взятки и вымогать деньги. Такая программа по противодействию коррупции утверждена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Согласно данной программе, предусмотрены меры по повышению прозрачности формирования и расходования бюджетных средств, рост правовой культуры граждан и усиление контроля в обществе. Священнослужителем и дежурным инспектором никак не была прокомментирована данная церемония. Однако со слов местных служителей закона, мероприятие посетил главный имам Юкоричирчикского района.

Узбекским фермерам также пришлось принести публичные клятвы, согласно которым они будут верны своей профессии, будут способствовать развитию Узбекистана и не займутся нечестными делами. Коллективная присяга была проведена и для работников медучреждений.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года президент Узбекистана снял с должности вице-премьера министра Зойир Мирзаева за издевательства над фермерами, которых он наказывал за не политые вовремя поля с пшеницей.