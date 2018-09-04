На Корсике сообщили о красном уровне тревоги из-за сильного ветра

На Корсике сообщили о самом высоком красном уровне тревоги, который является показателем неблагоприятных погодных условий. Такая ситуация возникла из-за сильного ветра.

Французская метеорологическая служба сообщила, что на сегодняшний день скорость ветра составляет от 130 до 150 км/ч, а в кантоне Кап Корсика его скорость может возрастать д 210 километров в час.

По прогнозам синоптиков погодные условия улучшаться к 22:00 по местному времени уже 9 декабря.

Таким образом, усиление ветра отразиться на передвижении воздушного транспорта и машин, а также может спровоцировать выключение телефонной связи и электроснабжения.

Ранее ветер усилился в Магаданской области. Колымские спасатели сразу же распространи данную информацию по населению.