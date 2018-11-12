Мужчина клал зубную щетку в древнее гончарное изделие

Карл Мартин, который является жителем Великобритании, несколько лет пользовался чашей с возрастом 4000 лет. Мужчина оставил ее в качестве подставки для зубных щеток.

Чаша с таким возрастом обошлась мужчине в $5, которые он потратил на блошином рынке. Но ее возраст стал известен для него лишь после трудоустройства в аукционный дом, где случайно завелся разговор о данном гончарном изделии.

Карл Мартин также сообщи, что увидел схожие элементы своего изделия с древними лотами, что поспособствовало сдаче чаши экспертам на проверку, которые рассказали о рекордном возрасте изделия.

Ранее стало известно о новой находке в Денисовой пещере. Там обнаружили огромный фрагмент диадемы из бивня, которая принадлежит эпохе палеолита, а ее возраст составляет около 45-50 тысяч лет.