Генпрокуратура: В России стали чаще брать взятки

Генеральная прокуратура привела статистику, где отчиталась о росте количества взяток в России за последний год. Согласно приведенным данным, зафиксирован 3171 случай получения взяток, что на 9,4% выше чем за аналогичный период 2017 года.

Сообщается, что анализу подвергался период с января по октябрь. Генпрокуратура составила рейтинг субъектов по количеству взяток. Безоговорочным лидером стала Москва. За первые 10 месяцев 2018 года в столице было выявлено 182 случая. Серебро забрала Ростовская область. Она недалеко ушла от Москвы 170 взяток зафиксировали правоохранители. На третьем месте расположилось Подмосковье. По данным статистики, количество взяток на данной территории составило 126 эпизодов.

Примечательно, что 9 декабря является Международным днем борьбы с коррупцией. 15 лет назад именно в этот день была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. В соответствии с актом государства, подписавшие его, берут на себя обязательство объявить уголовно наказуемым деянием взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

При этом, как уточнили в Следственном комитете, около 7 тысяч человек в 2018 году были привлечены к ответственности по делам о взятках. Среди них большую долю занимают полицейские 790 человек. Должностные лица занимают третье место чуть большее 500 человек. При этом всего более 27 тысяч случаев взяток зарегистрировали правоохранительные органы за 2018 год.