Митрополит Иларион высказал свое мнение о запрете икон в «Яндекс.Такси»

Митрополит Иларион (Алфеев), являющийся председателем отдела внешних церковных связей Московской патриархии, подверг критике запрет «Яндекс.Такси» на размещение икон в салонах автомобилей.

По словам священнослужителя, запрещая в салоне автомобилей «Бизнес» и «Премиум» категорий развешивать иконы, сервис заказа такси следует примеру западноевропейских стран. Однако наличие икон в автомобиле должно быть личным делом собственника транспортного средства, считает митрополит.

О своей позиции в данном вопросе митрополит поведал в эфире телеканала «Россия 24». Так, если машина находится в собственности компании, то ей решать, что может находиться в салоне, а что нет. Однако сам запрет на размещение религиозных символом он считает неправильным. Если водитель верующий, то это никаким образом не должно смущать неправославного пассажира.

На запрет размещения в салонах такси премиум- и бизнес-классов «Яндекс.Такси», прописанном в правилах на сайте сервиса, ранее обратил внимание пассажир таксомотора Михаил Конев. Пресс-служба «Яндекс.Такси» рассказала, что введение ограничения связано с многочисленными жалобами клиентов.