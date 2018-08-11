Жильцы дома в Москве против «соседства» с онкобольными детьми

Жильцы одного из домов в Москве выступили с инициативой по сбору подписей против аренды жилья в их подъезде семьями с онкольными детьми. Как поведала изданию «Такие дела» Наталья Машкова, которая является координатором благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам», данную ситуацию спровоцировало ошибочное убеждение людей в заразности раковых заболеваний.

По словам Натальи, первой инициативу проявила старшая по подъезду, призывая жителей подписывать петицию о запрете аренды квартир их дома больными раком. Свою позицию женщина объясняет тем, что рак является страшным инфекционным заболеванием, в связи с чем здоровье жителей их дома ставится под угрозу. Также в своём обращении женщина указала о нежелании устраивать «онкодиспансер», «раковую больницу» и «рассадник инфекции» из подъезда жилого дома.

Старшая по подъезду проводит активную агитацию жильцов, рассказывая им о якобы «157 заразных вирусах». Кроме того, со слов координатора благотворительного фонда, женщина направила в Роспотребнадзор жалобу. Однако данная петиция не имеет юридической силы, поэтому никаких законных ограничений в сдаче квартир в аренду собственниками жилья не может быть установлено.

В настоящий момент Наталья Машкова намерена распространить в подъезде дома информационные материалы, свидетельствующие о невозможности передачи онкозаболеваний воздушно-капельным путём.

Отмечается, что организацией сбора подписей жильцы дома занялись, как только стало известно о заключении владельцами жилья договора с благотворительным фондом, согласно которому фонд предоставляет жильё семьям с больными онкологией детьми, приезжающими на лечение в центр имени Рогачёва в Москву.