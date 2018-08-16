Умерла выдающаяся правозащитница России Людмила Алексеева

Людмила Михайловна Алексеева скончалась на 92-м году жизни сегодня в 19:30 в столичной клинике. О смерти сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).

Людмила была Членом совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также главой глава Московской Хельсинкской группы.

В совете по правам человека смерть Людмилы была подтверждена главой организации Михаилом Федотовым. По его словам, Алексеева в последние годы жизни с трудом боролась с болезнью. Он добавил, что правозащитница не оставляла свои полномочия до последних дней жизни, отдавала поручения помощнице. Федотов назвал кончину Людмилы «страшной потерей для всего правозащитного движения России».

По словам коллег Людмилы, ее жизнь прервалась, когда она находилась в больнице №15. Она оказывалась там не единожды. Медики в очередной раз попытались спасти жизнь Людмилы, но в этот раз они оказались не в силах помочь.

Будучи участницей диссидентского движения, Людмила при СССР находилась под угрозой ареста из-за самиздата. По этим же причинам была вынуждена эмигрировать в США. Вернулась на родину в 1993 году. С 1998 по 2004 году была президентов Московской Хельсинской группы. Людмила Алексеева также входила в число организаторов и председателей Всероссийского гражданского конгресса. В 2011 году правозащитница заняла 10-е место в списке «100 самых влиятельных женщин России».

В 2016 году, будучи приглашенной в Германию президентом государства, в интервью немецкому изданию DW выразила свои надежды на демократическое будущее России: «Россия отстает от Запада, но будет правовым государством».

В 2017 году деятельность Людмилы Алексеевой была по достоинству отмечена Государственной премией за выдающиеся достижения в защите прав человека. Указ о награждении был подписан президентом Российской Федерации.