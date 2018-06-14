Власти Крыма приняли решение оставить паромную переправу "Морская дирекция"

Как стало известно, правительство Крыма сохранит оператора Керченской паромной переправы, ООО "Морская дирекция". Данная информация опубликована на официальном сайте правительства региона.

Данное предложение было высказано Министерством транспорта республики. Причины принятого решения пока что не сообщаются. Стоит напомнить о том, что ООО "Морская дирекция" планировали ликвидировать еще летом этого года, поскольку услуги переправы перестали пользоваться спросом.

Кроме того, власти Крыма планируют создать совместную с Сирией судоходную компанию. Данную информацию сообщил Сергей Аксенов. Был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве во время церемонии, которая прошла в здании правительства Сирии.

Также стоит отметить тот факт, что в Крыму отсутствуют проблемы с безопасностью, о чем заявили власти Крыма. Примечательно, что Украина в военном отношении не представляет опасности для полуострова. Безопасность обеспечивают силовые структуры региона, на данный момент времени все работает в штатном режиме.