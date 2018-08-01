Мексиканка стала обладательницей титула "Мисс мира - 2018"

68-й международный конкурс красоты определил обладательницу короны – ею стала мексиканка Ванесса Понсе.

В Южном Китае, в провинции Хайнань, в курортном городе Санья был проведен конкурс красоты «Мисс мира – 2018». Жюри глобального мероприятия вынесло свой вердикт в пользу мексиканки Понсе сегодня, 8 декабря. Серебро досталось таиландской красавице Николин Пичапа Лимснукан. Победительница прошлого конкурса 2017-го года из Индии Мануши Чхиллар торжественно вручила корону Ванессе.

Во время заключительного трехчасового этапа конкурса девушки демонстрировали разнообразные танцевальные номера в своих национальных костюмах. Зрителям были показаны видеозаписи предыдущих этапов отбора: дефиле в вечерних платьях, благотворительные проекты, соревнования в спорте и конкурс талантов.

Сначала жюри определило 30-ку лучших участниц, способных получить корону. Далее это количество было сокращено до 12 номинанток. Наконец, среди последнее 5-ки девушек была выбрала Ванесса из Мексики. Ее главными четырьмя конкурентками были Белоруссия, Таиланд, Уганда и Ямайка. Девушка лучше других справилась с последним финальным вопросом, ответ на который решил е судьбу.

19-летняя Наталья Строева из Якутска, представляющая Россию, смогла войти в 30-ку лучших.

26-летняя Ванесса Понсе де Леон является коренной мексиканкой. В 2014 году она участвовала в проекте «Next Top Model». Спустя 4 года она была признана самой красивой девушкой Мексики.