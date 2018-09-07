Илон Маск рассказал о причинах своего "необычного" поведения

Инженер и предприниматель Илон Маск побеседовал с CBS на тему своего характера и «необычного» поведения. Не обошлось и без упоминания марихуаны.

Как считает миллиардер, его поведение, которое многие считают необычным, является результатом его импульсивности, а никак не употребления марихуаны. Во время участия в подкасте Джо Рогана в сентябре Маск согласился отведать каннабис исключительно из-за порывистости характера. Он отметил, что во время подкаста он не демонстрировал никаких особенных навыков курения марихуаны, и любой зритель мог это заметить. Более того, ранее он с наркотиком не экспериментировал.

По словам инженера, его импульсивность также выливается и в контент его аккаунта в Twitter. «Некоторые самовыражаются при помощи своих волос, а я использую для этих целей Twitter», - прокомментировал Маск. Ранее предприниматель обвинялся в том, что его твиты способствуют махинациям на бирже. Как считает комиссия по ценным бумагам, публикуемые Илоном твиты могли повлиять на курс акций Tesla. Вследствие этого скандала Маском был выплачен штраф в размере 20 млн долларов, а также он покинул место гендиректора компании.

В свою защиту Маск подчеркнул, что его импульсивность не оказывает влияния на качество работы и стабильности Tesla. Производство давно бы развалилось, если бы он был по-настоящему неуравновешен. Илон Маск признался, что не собирается следовать шаблонным представлениям о генеральном директоре.