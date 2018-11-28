"Напоминает анекдот": Мединский осудил запреты концертов в России

Министр культуры прокомментировал недавние события, связанные с молодыми исполнителями. Он считает, что властям не стоит вмешиваться в эту сферу искусства.









Владимир Мединский пришел к выводу, что ситуация с запретами концертной деятельности в России "напоминает анекдот". Он призвал как можно меньше влиять на происходящее в молодежных и осудил всякое вмешательство в культурные процессы. Такую позицию он выразил РИА "Новости".

Свое мнение по этому поводу высказал и Рамзан Кадыров. Он предложил исполнителям, которым мешают выступать в других регионах, приезжать в Чечню. Глава республики подчеркнул, что здесь есть много хороших площадок для концертов.

Напомним, в конце 2018 году по России прошла волна запрета на выступления ряда музыкантов. Среди них оказались рэперы Хаски и Элджей, группы "Френдзона" и IC3PEAK.