Сценарист Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое с символическим названием "Сорок семь"

Как стало известно, кинорежиссер и сценарист Алексей Учитель приступает к съемкам фильма об основателе и лидере группы "Кино". Фильм, для которого уже началась подборка актеров, получит название "Сорок семь".

Название является символическим, поскольку последний альбом рок-певца должен был называться именно так. Но был переименован в результате несчастного случая, аварии, в которую попал Виктор Цой, его издали под названием "Черный альбом". Фильм, как ни странно это звучит, не столько о музыканте, сколько о водителе автобуса, с которым произошла авария. Стоит отметить тот факт, что в свое время кинорежиссер хорошо знал музыканта. Кроме того, Учитель параллельно готовит фильм о Дмитрии Шестаковиче, знаменитом русском композиторе. Стоит сказать и о том, что в Алтайском крае пройдут концерты, посвященные Виктору Цою. Два дня подряд в административном центре края известные музыканты будут исполнять песни легенды российского рока. Аккомпанировать музыкантам станет оркестр русских народных инструментов «Сибирь», руководителем которого является Николай Комиссаров.