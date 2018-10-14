В Испании певица Шакира подозревается в неуплате налогов на €14,5 млн

Испанское издание El Pais сообщает об обвинениях в адрес певицы Шакиры со стороны испанской налоговой службы. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму €14,5 млн.

Сообщается, что колумбийская певица задолжала государству налог на имущество и подоходный налог. В скором времени испанская прокуратура намерена подать иск в суд на взыскание указанного долга.

Законодательство Испании предполагается оплату налогов том случае, если человек проживает на территории государства больше полугода. Налог взимается даже с дохода, который был заработан за пределами страны. Как сообщили власти Испании, Шакира жила в стране с 2011 года с футболистом Жераром Пике. По мнению следствия, Шакира обмнывала налоговую службу, притворяясь, что живет на Багамских островах.

Расследование дела еще не завершено, так как в докладе указано, что певица не проживала больше 6 месяцев в Испании с 2012 по 2014 год. Предположительно, она уезжала на гастроли.

В феврале текущего года Шакирой уже был оплачен налоговый долг за 2011 год. Это обошлось ей в 20 млн. евро. Суд решит, обязана ли артистка погашать оставшуюся задолженность.

Певица прокомментировала обвинения. Она отрицает свою вину, а также указывает на оплату ею долгов за 2012-2014 год в размере 14,5 млн. евро. Ситуацию с Шакирой считают особенной, так как больше половины своего дохода она зарабатывает за пределами Испании.

В июне 2018 года дом Шакиры и е возлюбленного Пике был ограблен. Пара находилась в разъездах по работе, когда преступники решили завладеть их ценными вещами. Дорогостоящие вещи были украдены, однако ущерб самому дому не был нанесен.